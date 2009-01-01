Для общения в Москве и МО
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:350 руб/мес
- Кол-во минут: 400 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
Для звонков в другие города
- Абон.плата:600 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:350 руб/мес
- Кол-во минут: 400 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
Для поездок по России
- Абон.плата:350 руб/мес
- Кол-во минут: 400 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:840 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:600 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
Для мобильных устройств
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
Безлимитные тарифы
- Абон.плата:840 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
Выгодные тарифы
- Абон.плата:600 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
- Абон.плата:1800 руб/мес
- Кол-во минут: 2500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:300 шт / мес
- Абон.плата:350 руб/мес
- Кол-во минут: 400 мин/мес
- Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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