SimTradeТарифы

Тарифы Мегафон

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Для общения в Москве и МО

БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Плати меньше!

  • Абон.плата:350 руб/мес350
  • Кол-во минут: 400 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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Для звонков в другие города

Качай больше! 600

  • Абон.плата:600 руб/мес600
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Плати меньше!

  • Абон.плата:350 руб/мес350
  • Кол-во минут: 400 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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Для поездок по России

Плати меньше!

  • Абон.плата:350 руб/мес350
  • Кол-во минут: 400 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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Качай больше! 840

  • Абон.плата:840 руб/мес840
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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Качай больше! 600

  • Абон.плата:600 руб/мес600
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Для мобильных устройств

БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Безлимитные тарифы

Качай больше! 840

  • Абон.плата:840 руб/мес840
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Выгодные тарифы

Качай больше! 600

  • Абон.плата:600 руб/мес600
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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БезПереплат VIP

  • Абон.плата:1800 руб/мес1800
  • Кол-во минут: 2500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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БезПереплат Максимум

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:300 шт / мес
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Плати меньше!

  • Абон.плата:350 руб/мес350
  • Кол-во минут: 400 мин/мес
  • Зона действия:Мобильные номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:2,2 руб / Безлимитные*
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Наша компания предлагает корпоративные тарифы Мегафон со скидкой до 50% от обычных тарифов с возможностью подключения от 1-ого человека!

Корпоративная связь является естественной потребностью современного бизнеса. Одним из направлений деятельности нашей компании является предоставление клиентам закрытых для подключения в салонах сотовой связи тарифов Мегафон.

У нас можно заказать корпоративный тариф Мегафон. При этом с помощью представленных у нас тарифов можно решить не только вопрос мобильной связи, но и существенно сэкономить на телефонных разговорах.

Наши специалисты помогут клиенту с правильным выбором, подскажут, какой тарифный план лучше всего подойдет в той или иной ситуации. Единый подход к тарификации дает возможность абонентам, не зависимо от их места жительства, подключаться на любые тарифы и знать, что они действуют во всех регионах страны — от Калининграда до Владивостока и Южно-Сахалинска.

Корпоративные Тарифы Мегафон от компании СимТрейд созданы для тех, кто всегда хочет быть «на связи» и знает, что такое разумная экономия.

Также мы готовы предложить Вам особые условия для подключения юридических лиц