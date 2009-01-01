Для общения в Москве и МО
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:500 руб/мес
- Кол-во минут: 100 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
- Интернет:7 Гб
- SMS:200 SMS
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
- Интернет:25 Гб
- SMS:1500 SMS
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
Для звонков в другие города
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:500 руб/мес
- Кол-во минут: 100 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
- Интернет:7 Гб
- SMS:200 SMS
Для поездок по России
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:42 руб/день
- Кол-во минут: 4000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:200 SMS
- Абон.плата:70 руб/день
- Кол-во минут: 7000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:25 Гб
- SMS:300 SMS
Для мобильных устройств
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:от 300 руб/мес
- Кол-во минут: Не включены в абонентскую плату
- Зона действия:Вся Россия
- Интернет:от 5 Гб
- SMS:1,95 руб
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
С прямыми номерами
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:805 руб/мес
- Кол-во минут: 200 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
- Интернет:10 Гб
- SMS:200 SMS
Безлимитные тарифы
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
- Абон.плата:42 руб/день
- Кол-во минут: 4000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:20 Гб
- SMS:200 SMS
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
- Интернет:25 Гб
- SMS:1500 SMS
- Абон.плата:70 руб/день
- Кол-во минут: 7000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:25 Гб
- SMS:300 SMS
Выгодные тарифы
- Абон.плата:1000 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
- Интернет:25 Гб
- SMS:1500 SMS
- Абон.плата:26 руб/день
- Кол-во минут: 800 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный
- SMS:100 SMS
- Абон.плата:500 руб/мес
- Кол-во минут: 100 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
- Интернет:7 Гб
- SMS:200 SMS
- Абон.плата: 650 руб/мес
- Кол-во минут: 500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS: 500 SMS
- Абон.плата: 950 руб/мес
- Кол-во минут: 1000 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный*
- SMS:1000 SMS
- Абон.плата: 1200 руб/мес
- Кол-во минут: 1500 мин/мес
- Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
- Интернет:Безлимитный *
- SMS: 1500 SMS
Мобильные тарифы МТС: много общения без проблем
Тарифные планы сети МТС разработаны специально для клиентов, которые хотят говорить много, но не тратить все свои деньги на мобильную связь. Ведь сейчас царствует эра общения, в которой все разговоры должны быть доступными и выгодными каждому клиенту. Сотовые тарифы МТС помогут вам забыть о проблемах с дорогой связью. Теперь будут только выгодные звонки, дешевые сообщения и качественный недорогой интернет. Вас ждут самые выгодные условия от МТС, в чем вы можете сами убедиться, заглянув в компанию SIMtrade.
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- Безлимитное общение с абонплатой всего от 25 рублей в день.
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- Интернет для телефона, навигатора или планшета с возможностью выбора пакета трафика.
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