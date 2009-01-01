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Для общения в Москве и МО

Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Хайп

  • Абон.плата:500 руб/мес500
  • Кол-во минут: 100 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
  • Интернет:7 Гб
  • SMS:200 SMS
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Наш Smart

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
  • Интернет:25 Гб
  • SMS:1500 SMS
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Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Для звонков в другие города

Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Хайп

  • Абон.плата:500 руб/мес500
  • Кол-во минут: 100 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
  • Интернет:7 Гб
  • SMS:200 SMS
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Для поездок по России

Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Безлимит Россия 2017

  • Абон.плата:42 руб/день42
  • Кол-во минут: 4000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:200 SMS
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Безлимит VIP 2017

  • Абон.плата:70 руб/день70
  • Кол-во минут: 7000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:25 Гб
  • SMS:300 SMS
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Для мобильных устройств

Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Бизнес-коннект

  • Абон.плата:от 300 руб/мес300
  • Кол-во минут: Не включены в абонентскую плату
  • Зона действия:Вся Россия
  • Интернет:от 5 Гб
  • SMS:1,95 руб
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Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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С прямыми номерами

Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Рекламный 2018

  • Абон.плата:805 руб/мес805
  • Кол-во минут: 200 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
  • Интернет:10 Гб
  • SMS:200 SMS
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Безлимитные тарифы

Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Безлимит Россия 2017

  • Абон.плата:42 руб/день42
  • Кол-во минут: 4000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:20 Гб
  • SMS:200 SMS
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Наш Smart

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
  • Интернет:25 Гб
  • SMS:1500 SMS
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Безлимит VIP 2017

  • Абон.плата:70 руб/день70
  • Кол-во минут: 7000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:25 Гб
  • SMS:300 SMS
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Выгодные тарифы

Наш Smart

  • Абон.плата:1000 руб/мес1000
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и МТС России
  • Интернет:25 Гб
  • SMS:1500 SMS
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Безлимит START 2019

  • Абон.плата:26 руб/день26
  • Кол-во минут: 800 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный
  • SMS:100 SMS
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Хайп

  • Абон.плата:500 руб/мес500
  • Кол-во минут: 100 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО (дома и в поездках по России)
  • Интернет:7 Гб
  • SMS:200 SMS
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Тарифище

  • Абон.плата: 650 руб/мес 650
  • Кол-во минут: 500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS: 500 SMS
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Тарифище 1000

  • Абон.плата: 950 руб/мес 950
  • Кол-во минут: 1000 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный*
  • SMS:1000 SMS
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Тарифище 1500

  • Абон.плата: 1200 руб/мес 1200
  • Кол-во минут: 1500 мин/мес
  • Зона действия:Любые номера Москвы, МО и России при нахождении в любом регионе России
  • Интернет:Безлимитный *
  • SMS: 1500 SMS
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Мобильные тарифы МТС: много общения без проблем

Тарифные планы сети МТС разработаны специально для клиентов, которые хотят говорить много, но не тратить все свои деньги на мобильную связь. Ведь сейчас царствует эра общения, в которой все разговоры должны быть доступными и выгодными каждому клиенту. Сотовые тарифы МТС помогут вам забыть о проблемах с дорогой связью. Теперь будут только выгодные звонки, дешевые сообщения и качественный недорогой интернет. Вас ждут самые выгодные условия от МТС, в чем вы можете сами убедиться, заглянув в компанию SIMtrade.

На сайте компании SIMtrade вы найдете описание тарифов МТС, которое поможет выбрать самое выгодное предложение для вас.

МТС тарифы 2015 разработаны в разных направлениях, что позволяет вам экономить на звонках, сообщениях и интернете.

Что больше всего вас интересует в мобильной связи? Выгодные звонки в пределах области или по всей стране? А может быть приоритетом для вас является интернет и смс-сообщения?

Эти тарифные планы имеют свои особенности, благодаря которым они очень популярны в России.

Как подключить?

У нас собраны все тарифные планы МТС, которые вы можете купить в профильных сервисных центрах. Но чтобы узнать, какие есть в наличии, вам не нужно искать специализированный магазин по всему городу. Просто звоните в компанию SIMtrade, и наши сотрудники с радостью ответят на все вопросы. На нашем сайте собраны все лучшие тарифы от самых известных операторов сотовой связи в нашей стране.  Наши телефоны: 8(495)987-21-66 – отдел продаж, 8(800)250-62-61 – служба поддержки.

С компанией SIMtrade легко подобрать тарифы MTS на мобильные телефоны. Вас ждут акции и интересные предложения в виде золотых номеров, прямых телефонов и т. д.

SIMtrade сделает вашу жизнь проще и мобильнее, вам нужно только связаться с нами и сделать свой выбор!